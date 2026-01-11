10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
0-2
10 Ocak
Everton-Sunderland
1-4
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
0-2
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
5-1
10 Ocak
Atalanta-Torino
2-0
10 Ocak
Roma-Sassuolo
2-0
10 Ocak
Udinese-Pisa
2-2
10 Ocak
Como-Bologna
1-1
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
1-5
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
1-2
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
10-9
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
3-1
10 Ocak
M.City-Exeter City
10-1
10 Ocak
Valencia-Elche
1-1
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
1-0
10 Ocak
Villarreal-Alaves
3-1
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
1-1
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
1-4
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
2-2
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
2-2
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
2-1
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
1-1
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-5
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
3-2

Mısır, Fildişi Sahili'ni üç golle geçerek yarı final biletini kaptı!

Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, Fildişi Sahili'ni 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

calendar 11 Ocak 2026 00:51 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 01:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mısır, Fildişi Sahili'ni üç golle geçerek yarı final biletini kaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Mısır ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmanın 4. dakikasında Omar Marmoush'un golüyle 1-0 öne geçen Mısır, 32. dakikada Rami Rabia ile farkı 2'ye çıkardı.

Fildişi Sahili, Ahmed Fatouh'ın 40. dakikada kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirse de 52. dakikada Muhammed Salah, Mısır'ı 3-1 öne geçiren golü kaydetti.



Fildişi Sahili'nin 73. dakikada Guela Doue'nin golüyle farkı tekrar 1'e indirdiği karşılaşmada başka gol olmadı ve sahadan 3-2 galip ayrılan Mısır, yarı finale yükseldi.

Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ve Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Fildişi Sahili'nin ilk 11'inde maça başlarken, Rams Başakşehir'den Christopher Operi ise yedekler arasında yer aldı.

Mısır, yarı finalde Senegal ile 14 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise ev sahibi Fas ile Nijerya karşılaşacak.

