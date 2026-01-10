10 Ocak
Mario Balotelli'den transfer itirafı ve iddialı sözler!

Mario Balotelli, yeni takımı Al Ittifaq öncesi yaptığı açıklamada "Hala diğerlerinden daha güçlüyüm" derken, İtalya'dan gelen teklifleri doğruladı.

Mario Balotelli'den transfer itirafı ve iddialı sözler!
Yeni takımı Al Ittifaq ile anlaşmaya varan Mario Balotelli, kariyeri ve geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, Bergamo Orio al Serio Havalimanı'ndan Dubai'ye hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HALA DİĞERLERİNDEN GÜÇLÜYÜM"

Yeni macerası hakkında konuşan Balotelli, "Güzel bir proje. Orada hava sıcak, burada ise soğuk. Bir an önce gitmek istiyorum. Hala diğerlerinden daha güçlüyüm" ifadelerini kullandı.



"İTALYA'DAN ARAYANLAR OLDU"

35 yaşındaki forvet, İtalya'dan bazı kulüplerle temas kurulduğunu da doğruladı:

"İtalya'dan birkaç arama geldi, görüştük ama bana uymadı. Futbol değişti, artık başka oyuncular var ve onlara alan açmak doğru. Ben 35 yaşındayım."

GENOA VE GATTUSO SÖZLERİ

Geçtiğimiz sezonki Genoa deneyimine de değinen Balotelli, teknik tercihlerin kendisi için belirleyici olduğunu söyledi:

"Genoa'da iyi bir ilişkim olmayan bir teknik direktörü seçtiler. Eğer bu karar alınmasaydı hâlâ orada olabilirdim."

Milli takım ve teknik direktör Gennaro Gattuso hakkında ise, "Zor bir görev aldı ama karakterli biri. Yaptığı işlerin sonuna kadar gider" dedi.

INTER, MILAN VE ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Hem Inter hem de Milan ile olan bağlarını hatırlatan Balotelli, "İkisi de kalbimde. Birini seçemem. Inter biraz önde ama Milan da hafife alınmamalı. Hangisi kazanırsa kazansın mutlu olurum" diye konuştu.

GENÇLER VE GELECEK PLANI

İtalya'daki genç oyunculara da değinen Balotelli, özellikle Pio Esposito'ya dikkat çekti:

"20 yaşında benim olduğum seviyede oyuncu bulmak zor. Pio Esposito'ya büyük sorumluluk düşüyor, çok iyi işler yapabilir."

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK AKLIMDAN GEÇİYOR AMA..."

Kariyerinin ilerleyen döneminde teknik direktörlük ihtimalini de dışlamayan Balotelli, sözlerini esprili bir şekilde noktaladı:

"Teknik direktörlük aklımdan geçiyor ama benim karakterimde bir oyuncu denk gelirse… ondan sonra ne yaparım bilmiyorum."

