Mario Balotelli'den transfer itirafı ve iddialı sözler!

Yeni takımı Al Ittifaq ile anlaşmaya varan Mario Balotelli, kariyeri ve geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, Bergamo Orio al Serio Havalimanı'ndan Dubai'ye hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"HALA DİĞERLERİNDEN GÜÇLÜYÜM"



Yeni macerası hakkında konuşan Balotelli, "Güzel bir proje. Orada hava sıcak, burada ise soğuk. Bir an önce gitmek istiyorum. Hala diğerlerinden daha güçlüyüm" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki forvet, İtalya'dan bazı kulüplerle temas kurulduğunu da doğruladı:Geçtiğimiz sezonki Genoa deneyimine de değinen Balotelli, teknik tercihlerin kendisi için belirleyici olduğunu söyledi:Milli takım ve teknik direktör Gennaro Gattuso hakkında ise,dedi.Hem Inter hem de Milan ile olan bağlarını hatırlatan Balotelli,diye konuştu.İtalya'daki genç oyunculara da değinen Balotelli, özellikle Pio Esposito'ya dikkat çekti:Kariyerinin ilerleyen döneminde teknik direktörlük ihtimalini de dışlamayan Balotelli, sözlerini esprili bir şekilde noktaladı: