Esenler Erokspor'dan Adana Demirspor'a 5 gol

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 5-0 kazandı.



Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.Esenler Erokspor'un gollerini 18. dakikada Olarenwaju Kayode, 27. dakikada Mame Mor Faye, 74. dakikada Francis Nzaba ve 78 ile 82. dakikalarda Hamza Catakovic kaydetti.Bu sonucun ardından 3 maçlık beraberlik serisine son veren Esenler Erokspor puanını 37'ye yükseltti. Ligde galibiyeti olmayan Adana Demirspor ise -28 puanda kaldı.Ligde bir sonraki hafta Esenler Erokspor, Vanspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.Yeni AdanaBerkay Erdemir, Serdar Osman Akarsu, Haydar AvcıMurat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 83 Halil Eray Aktaş), Barış Timur (Dk. 46 Ahmet Yılmaz), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 84 Ahmet Bolat), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Yücel Gürol (Dk. 84 Kayra Saygan), Ali Fidan, Osman KaynakErtuğrul Çetin, Jack, Ömer Faruk Beyaz, Alper Karaman (Dk. 70 Kanga), Kayode (Dk. 72 Catakovic), Faye (Dk. 70 Berat Luş), Onur Ulaş (Dk. 80 Anıl Yaşar), Nzaba, Eray Korkmaz (Dk. 80 Hayrullah Bilazer), Enes Alıç, AmiltonDk. 18 Kayode, Dk. 27 Faye, Dk. 73 Nzaba, Dk. 77 ve 82 Catakovic (Esenler Erokspor)