10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
0-1DA
10 Ocak
Everton-Sunderland
1-4
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
0-0DA
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
2-2
10 Ocak
Como-Bologna
1-1
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
1-290'
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
2-190'
10 Ocak
M.City-Exeter City
9-089'
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
3-075'
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
1-1
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
2-2
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
2-2
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
2-1
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
0-0DA
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-5
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Esenler Erokspor'dan Adana Demirspor'a 5 gol

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yendi.

calendar 10 Ocak 2026 18:10
Esenler Erokspor'dan Adana Demirspor'a 5 gol
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. 

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 5-0 kazandı. 
 Esenler Erokspor'un gollerini 18. dakikada Olarenwaju Kayode, 27. dakikada Mame Mor Faye, 74. dakikada Francis Nzaba ve 78 ile 82. dakikalarda Hamza Catakovic kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 maçlık beraberlik serisine son veren Esenler Erokspor puanını 37'ye yükseltti. Ligde galibiyeti olmayan Adana Demirspor ise -28 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Esenler Erokspor, Vanspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.

Stat: Yeni Adana


Hakemler: Berkay Erdemir, Serdar Osman Akarsu, Haydar Avcı

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 83 Halil Eray Aktaş), Barış Timur (Dk. 46 Ahmet Yılmaz), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 84 Ahmet Bolat), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Yücel Gürol (Dk. 84 Kayra Saygan), Ali Fidan, Osman Kaynak

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Jack, Ömer Faruk Beyaz, Alper Karaman (Dk. 70 Kanga), Kayode (Dk. 72 Catakovic), Faye (Dk. 70 Berat Luş), Onur Ulaş (Dk. 80 Anıl Yaşar), Nzaba, Eray Korkmaz (Dk. 80 Hayrullah Bilazer), Enes Alıç, Amilton

Goller: Dk. 18 Kayode, Dk. 27 Faye, Dk. 73 Nzaba, Dk. 77 ve 82 Catakovic (Esenler Erokspor)

 




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
