10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
0-2
10 Ocak
Everton-Sunderland
1-4
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
0-2
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
5-1
10 Ocak
Atalanta-Torino
1-090'
10 Ocak
Roma-Sassuolo
2-0
10 Ocak
Udinese-Pisa
2-2
10 Ocak
Como-Bologna
1-1
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
1-373'
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
1-2
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
10-9
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
3-1
10 Ocak
M.City-Exeter City
10-1
10 Ocak
Valencia-Elche
0-176'
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
1-0
10 Ocak
Villarreal-Alaves
3-1
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
1-1
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
1-4
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
2-2
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
2-2
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
2-1
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
1-1
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-5
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
3-2

Türk Telekom, Manisa Basket karşısında hata yapmadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Türk Telekom, ağırladığı Glint Manisa Basket'i 86-74 mağlup etti.

calendar 10 Ocak 2026 23:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom, Manisa Basket karşısında hata yapmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Türk Telekom, ağırladığı Glint Manisa Basket'i 86-74 yendi. 

Başkent ekibi, maça 10-0'lık seriyle başladı ancak çaldığı topların ardından bulduğu hızlı hücum sayılarıyla oyuna denge getiren Manisa Basket, Mintz ve Buğra Çal'ın basketleriyle ilk çeyreği 25-24 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Ata Kahraman'ın üç sayı çizgisinin gerisinden, Allman ile Bankston arasındaki ikili oyunlar sonucu, Usher ve Devoe'nun da birebir pozisyonlarda attığı basketlerle rakibine üstünlük kuran Türk Telekom, soyunma odasına 45-40 önde gitti.



İki tarafın da yüksek tempolu oyun içinde çok sayıda top kaybı yaptığı 3. çeyrekte Pereira ve Mintz'in sayılarıyla ayakta kalmaya çalışan Manisa Basket'e, Alexander, Usher ve Allman ile cevap veren Türk Telekom, son 10 dakika öncesi farkı 9 sayıya (67-58) çıkardı.

Son periyotta dar rotasyon ve rakibinin sıkı savunması nedeniyle kondisyonu düşen Manisa Basket karşısında Alexander ve Doğuş Özdemiroğlu'nun sayılarıyla farkı arttıran Türk Telekom, karşılaşmayı 86-74 kazandı.

Öte yandan bitime 1 dakika 9 saniye kala 2. teknik faulünü alan Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, diskalifiye edildi.

Türk Telekom bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini aldı. Glint Manisa Basket ise 11. mağlubiyetini yaşadı. 

Salon: Ankara

Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 13, Devoe 10, Trifunovic 5, Simonovic 5, Alexander 11, Usher 13, Berkan Durmaz 3, Allman 9, Bankston 6, Ata Kahraman 9, Emircan Koşut 2

Glint Manisa Basket: Smith 6, Mintz 18, Pereira 19, Yiğit Onan 10, Johnson 4, Hassan Martin 6, Zemaitis 3, Buğra Çal 8, Altan Çamoğlu, Karahan Tuan Efeoğlu

1. Periyot: 24-25

Devre: 45-40

3. Periyot: 67-58

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.