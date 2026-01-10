10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
0-2
10 Ocak
Everton-Sunderland
1-4
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
0-2
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
4-1DA
10 Ocak
Atalanta-Torino
1-019'
10 Ocak
Roma-Sassuolo
2-0
10 Ocak
Udinese-Pisa
2-2
10 Ocak
Como-Bologna
1-1
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
0-02'
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
1-2
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
10-9
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
3-1
10 Ocak
M.City-Exeter City
10-1
10 Ocak
Valencia-Elche
0-02'
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
1-0
10 Ocak
Villarreal-Alaves
3-1
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
1-1
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
1-4
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
2-2
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
2-2
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
2-1
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
1-1
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-5
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
2-1DA

Fenerbahçe Başkan Vekili Salar: "Guendouzi bu yüzden geldi"

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

10 Ocak 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Başkan Vekili Salar: 'Guendouzi bu yüzden geldi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Turkcell Süper Kupa'yı kazanmalarının çok önemli olduğunu belirtti.

Murat Salar, Fenerbahçe'nin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı yenerek kupayı kazandığı final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU MORAL LİGİ DE ETKİLEYECEK"



Salar, bu galibiyetin kendileri için başlangıç olduğunu belirterek, "Bu zorlu hava koşullarında buraya gelen, Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayan 34 bin taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ekranları başında bizi izleyen, desteklerini hissettiren bütün Fenerbahçe camiasına çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir başlangıç oldu. Başkanımız Sadettin Saran'ın liderliğinde ilk kupamızı aldık. İnşallah geriye kalanlarda da başarılı olacağız ve camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Hocamızı, oyuncularımızı ve takımımızı tebrik ediyoruz. Önümüzde lig maçları var. Oraya konsantre olacağız. Mutlaka pozitif bir gelişme bu. Süper Kupa'yı aldık. Bu çok değerli." ifadelerini kullandı.

GUENDOUZI İÇİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi'yi değerlendiren Salar, "İyi bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe'ye transfer oldu. Çabuk uyum sağladı. İnşallah bundan sonraki maçlarda tek bir oyuncu değil, bütün takım aynı performansı göstermeye devam eder." diye konuştu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
