10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
0-2
10 Ocak
Everton-Sunderland
1-4
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
0-2
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
0-071'
10 Ocak
Udinese-Pisa
2-2
10 Ocak
Como-Bologna
1-1
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
0-145'
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
10-9
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
3-1
10 Ocak
M.City-Exeter City
10-1
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
1-0DA
10 Ocak
Villarreal-Alaves
3-1
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
1-1
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
0-4DA
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
2-2
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
2-2
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
2-1
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
1-1
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-5
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Skriniar: "Bu kupa taraftarlar için"

Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, Galatasaray maçının ardından konuştu.

calendar 10 Ocak 2026 21:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Skriniar: 'Bu kupa taraftarlar için'
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, Galatasaray karşısında Süper Kupa'nın kazanılmasının ardından konuştu.

Skriniar'ın sözleri şu şekilde:

"Harika hisler taşıyorum, çok mutluyum. İçerde de kutladık bu kupayı ve kutlamaya devam edeceğiz. Bu kupa bizleri takip eden, gönül veren taraftarlar için. Üç kupa daha var, bu şekilde devam etmek istiyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
