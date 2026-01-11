10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
0-2
10 Ocak
Everton-Sunderland
1-4
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
0-2
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
5-1
10 Ocak
Atalanta-Torino
2-0
10 Ocak
Roma-Sassuolo
2-0
10 Ocak
Udinese-Pisa
2-2
10 Ocak
Como-Bologna
1-1
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
1-5
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
1-2
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
10-9
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
3-1
10 Ocak
M.City-Exeter City
10-1
10 Ocak
Valencia-Elche
1-1
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
1-0
10 Ocak
Villarreal-Alaves
3-1
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
1-1
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
1-4
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
2-2
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
2-2
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
2-1
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
1-1
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-5
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
3-2

Kadınlar Türkiye Kupası'nda final günü: Fenerbahçe - Galatasaray

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring finalde karşı karşıya gelecek.

calendar 11 Ocak 2026 09:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadınlar Türkiye Kupası'nda final günü: Fenerbahçe - Galatasaray
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oluyor.

Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, finalde karşı karşıya gelecek.

İki ezeli rakip arasında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadele saat 16.00'da başlayacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
