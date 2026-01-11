Kadınlar Türkiye Kupası'nda final günü: Fenerbahçe - Galatasaray

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oluyor.
Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, finalde karşı karşıya gelecek.
İki ezeli rakip arasında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadele saat 16.00'da başlayacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi HT Spor'dan canlı yayınlanacak.
