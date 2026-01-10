Fenerbahçe'den penaltı beklentisi, Galatasaray'da kart itirazı!

Süper Kupa'daki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tartışmalı bir an yaşandı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, savunmadan topu çıkartmak isterken top Mario Lemina'dan döndü.
Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Halil Umut Meler, oyunun devam etmesini istedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazların ardından Fenerbahçeli futbolculara kart için itirazda bulundu.
Oyun, Fenerbahçe'nin köşe vuruşu ile başladı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, savunmadan topu çıkartmak isterken top Mario Lemina'dan döndü.
Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Halil Umut Meler, oyunun devam etmesini istedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazların ardından Fenerbahçeli futbolculara kart için itirazda bulundu.
Oyun, Fenerbahçe'nin köşe vuruşu ile başladı.
Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi.pic.twitter.com/kjF8SAe8ic
— Sporx (@sporx) January 10, 2026