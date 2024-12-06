Okullarda serbest kıyafetler kaldırıldı mı, kalktı mı?

Resmi Gazete'nin 6 Aralık 2024 tarihli sayısında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle okullarda kıyafet düzenlemeleri yeniden belirlendi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine yönelik yeni düzenleme, okul müdürlükleri ve öğretmenler kurullarının ortak görüşleriyle uygulanacak. Peki, Okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı mı? Okullarda serbest kıyafet yasaklandı mı, neden yasaklandı?
OKULLARDA SERBEST KIYAFETLER KALDIRILDI MI, ÖNLÜK MÜ GİYİLECEK?
Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecek. Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik, laboratuvar ve iş yerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyecek.
SAĞLIK ÖZRÜ BULUNAN ÖĞRENCİLERE İZİN VERİLECEK
Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyinmelerine izin verilecek. Öğrencilere, özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafetler aldırılmayacak.
ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKŞİĞİ NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılması hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı. Okul kıyafeti; okul aile birliği ve öğretmenlerin görüşü alınarak okul müdürlüğünce belirlenecek
Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile birlikte; ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek.
BELİRLENEN OKUL KIYAFETİ 4 YIL BOYUNCA DEĞİŞTİRİLEMEYECEK
Belirlenen okul kıyafeti görseli ise okulun internet sitesinde yayınlanacak. Bu okul kıyafeti 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçene kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.
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