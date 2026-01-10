Fenerbahçe Medicana'da Hande Baladın şoku!

Hande Baladın bu pozisyonda sakatlandı ve maça devam edemedi.



Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe Medicana ile THY karşı karşıya geldi.Sarı-Lacivertliler'de sakatlanan Hande Baladın maça devam edemedi.Hande Baladın rakibin şutunu bloklamak için yükseldi ve yere düşerken sakatlık yaşadı.Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem'in Hande Baladın'ı yerde gördükten sonraki büyük üzüntüsü yayına yansıdı. Acılar içinde yerde kalan milli voleybolcunun başına takım arkadaşları ve rakip takım voleybolcuları toplandı.Hande Baladın sağlık ekiplerinin omuzlarından destek alarak kenara geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldızının ayağını yere basamadığı görüldü.İşte o anlar: