10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
0-151'
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
0-026'
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-126'
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Fenerbahçe Medicana'da Hande Baladın şoku!

Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta maçında THY ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin milli voleybolcusu mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşadı.

calendar 10 Ocak 2026 16:27
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Medicana'da Hande Baladın şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe Medicana ile THY karşı karşıya geldi.

Sarı-Lacivertliler'de sakatlanan Hande Baladın maça devam edemedi.

Hande Baladın rakibin şutunu bloklamak için yükseldi ve yere düşerken sakatlık yaşadı.


BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADILAR

Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem'in Hande Baladın'ı yerde gördükten sonraki büyük üzüntüsü yayına yansıdı. Acılar içinde yerde kalan milli voleybolcunun başına takım arkadaşları ve rakip takım voleybolcuları toplandı.

Hande Baladın sağlık ekiplerinin omuzlarından destek alarak kenara geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldızının ayağını yere basamadığı görüldü.

İşte o anlar: 

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
