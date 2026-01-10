Günay Güvenç: 'Yine final oynayacağız'

Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından konuştu.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Günay'ın sözleri şu şekilde:
"Öncelikle şunu belirtmek isterim, biz buraya Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak geldik. Seneye yine iki kupayı kazanarak buraya geleceğiz ve yine final oynayacağız."
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Günay'ın sözleri şu şekilde:
"Öncelikle şunu belirtmek isterim, biz buraya Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak geldik. Seneye yine iki kupayı kazanarak buraya geleceğiz ve yine final oynayacağız."