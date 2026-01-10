Fenerbahçe'den Okan Buruk'a gönderme!

Galatasaray'ı mağlup eden ve Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sarı-lacivertliler, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve ezeli rakibine göndermede bulundu.
Fenerbahçe'nin paylaşımında gülücük emojileri ile birlikte, "Futboldan 0 almışttın. Maynetmis Okan Ball" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:
Sarı-lacivertliler, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve ezeli rakibine göndermede bulundu.
Fenerbahçe'nin paylaşımında gülücük emojileri ile birlikte, "Futboldan 0 almışttın. Maynetmis Okan Ball" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde: