10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
0-2
10 Ocak
Everton-Sunderland
1-4
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
0-2
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
5-1
10 Ocak
Atalanta-Torino
2-0
10 Ocak
Roma-Sassuolo
2-0
10 Ocak
Udinese-Pisa
2-2
10 Ocak
Como-Bologna
1-1
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
1-5
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
1-2
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
10-9
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
3-1
10 Ocak
M.City-Exeter City
10-1
10 Ocak
Valencia-Elche
1-1
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
1-0
10 Ocak
Villarreal-Alaves
3-1
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
1-1
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
1-4
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
2-2
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
2-2
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
2-1
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
1-1
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-5
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
3-2

Dorgeles Nene: "Yeni bir bölüm başlıyor"

Fenerbahçe'nin Malili yıldızı Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası ve Süper Kupa sürecini değerlendirdiği bir Instagram paylaşımı yaparak "Bugün yeni bir bölüm başlıyor" mesajı verdi.

11 Ocak 2026 00:41
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'nin Malili yıldızı Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası ve Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldukları karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"ZAFERİN NE KADAR KIRILGAN OLABİLECEĞİNİ GÖRDÜK"

Mali Milli Takımı adına konuşan Nene, turnuvadaki yenilginin kendileri için önemli bir ders olduğunu vurguladı. "Afrika Kupası'nda zaferin ne kadar kırılgan olabileceğini bir kez daha gördük. Ülkemi gururla temsil ederken elimden gelenin en iyisini yaptım. Bizi son ana kadar ayakta tutan taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanan Malili futbolcu, bu sonucun onları daha da güçlendirmesi gerektiğini belirtti.





"DERS ÇIKARMAK İÇİN BİR FIRSAT"

Genç oyuncu, yaşanan bu geri adımın ardından hedeflerinin net olduğunu da dile getirdi: "Bu yenilgi zor olsa da ayağa kalkmamız, hatalarımızdan ders çıkarmamız ve birlikte ilerlememiz için bir fırsat. Gelişim yolculuğumuzda birlik olmaya devam edeceğiz."

"BUGÜN YENİ BİR BÖLÜM BAŞLIYOR"

Nene, kulüp kariyerinde ise bambaşka bir sayfa açtığını söyledi. Süper Kupa şampiyonluğu sonrası Nene, "Bugün yeni bir bölüm başlıyor. Kararlı bir takımın parçası olarak Türkiye'de şampiyon oldum. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve bu sezonu unutulmaz kılan taraftarlarımıza minnettarım" dedi.

"YENİ KUPALARI EVİMİZE GETİRMELİYİZ" 

Başarının rehavete yol açmaması gerektiğini vurgulayan Dorgeles Nene, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sahada geçirdiğimiz her an çok değerliydi. Yolumuz uzun ama mütevazı kalmalı, daha yükseği hedeflemeli ve birlikte çalışarak yeni kupaları evimize getirmeliyiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
