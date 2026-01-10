Victor Osimhen parladı, Nijerya rahat kazandı!

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında, Cezayir ile Nijerya karşı karşıya geldi.
Marrakech Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya, 2-0'lık skorla kazandı ve yarı finale yükseldi.
Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada Victor Osimhen ve 57. dakikada Osimhen'in asistinde Akor Adams kaydetti.
Nijerya Milli Takımı'nda Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı
Öte yandan Beşiktaş forması giyen Wilfried Ndidi mücadeleye ilk 11'de başladı ve 69. dakikada oyundan alındı.
Nijerya Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Fas'ın rakibi oldu.
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Victor Osimhen'in 1 gol 1 asist yaptığı maçta Cezayir'i 2-0 mağlup etti ve yarı finalde Fas'ın rakibi oldu.
