Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, derbiyi 2-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde attı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi, ilk kez ilk 11'de başladığı maçta Galatasaray ağlarını havalandırdı.
Süper Kupa'yı bu sezondan önce son kez 2014 yılında kazanan Fenerbahçe, kupadaki özlemine de son verdi.
Galatasaray, bir sonraki maçında Türkiye Kupası'nda 13 Ocak Salı günü Fethiyespor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise 14 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu Yeniçarşı ile deplasmanda karşılaşacak.
GALATASARAY'IN KADROSU
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yarı finaldeki Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenen son Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaştı.
Galatasaray, derbiye Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilk 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Uğucan Çakır, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay görev bekledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarı finaldeki Trabzonspor müsabakasına göre kale ve merkez orta sahada değişikliğe gitti.
Kalede Uğurcan yerine Günay'a forma veren Okan Buruk, orta sahada ise İlkay ve Sara'nın yerlerine Lemina ile Torreira'yı oynattı.
GALATASARAY'DA 100. MAÇ
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Davinson Sanchez, Turkcell Süper Kupa finaliyle 100. kez sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı.
2023 yazında 9 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı stoper, 2,5 sezonda 69 Trendyol Süper Lig, 11 UEFA Avrupa Ligi, 10 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Turkcell Süper Kupa maçında mücadele etti.
Sanchez, Fenerbahçe derbisine de ilk 11'de başlayarak sarı-kırmızılı formayla "Dalya" heyecanı yaşadı.
KALEDE GÜNAY GÜVENÇ
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, kaleyi tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e emanet etti.
Trabzonspor ile yapılan yarı final karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ı oynatan Buruk, Fenerbahçe derbisinde Günay Güvenç'i sahaya sürdü.
Günay, geçen sezon şampiyon olunan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda forma giymişti.
TARAFTARLAR TRİBÜNDE
Galatasaray taraftarı, Turkcell Süper Kupa finaline yoğun ilgi gösterdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendileri için ayrılan yaklaşık 33 bin kişilik bölümü doldurdu. Kırmızı giyen taraftarlar, tribün bütünlüğü yakalayarak takımlarını destekledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final maçı öncesinde, vefat eden Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için saygı duruşu düzenledi.
Özdenak anısına yapılan organizasyon sırasında Fenerbahçeli taraftarlar, ıslıklayarak saygı duruşuna katılmadı. Galatasaray taraftarı, bunun üzerine sarı-lacivertli taraftarlara tepki gösterdi.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, yarı finaldeki Samsunspor müsabakasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.
İtalyan çalıştırıcı, Samsunspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Bartuğ Elmaz'ı yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine yeni transfer Matteo Guendouzi'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Galatasaray karşısında kalede Ederson'u oynatan genç teknik adam, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta sahada Matteo Guendouzi ile İsmail Yüksek'i görevlendiren 40 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattında ise Anthony Musaba, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu oynattı. Tedesco, gol yollarında ise Jhon Duran'a güvendi.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.
GUENDOUZI İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Matteo Guendouzi ve Mert Günok, Galatasaray maçının kadrosunda yer aldı.
Lazio'dan kadroya katılan Guendouzi müsabakaya ilk 11'de başlarken, Beşiktaş'tan alınan Mert Günok yedekler arasında görev bekledi.
3 BİN 878 GÜN SONRA KADRODA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Günok, 3 bin 878 gün sonra sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer aldı.
Altyapısından çıktığı sarı-lacivertlilerde uzun yıllar görev alan Mert, 30 Mayıs 2015'te son maçına çıkmış ve daha sonra takımdan ayrılmıştı.
Ardından sırasıyla Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giyen Mert, 10 yıl 7 ay ve 11 günün ardından tekrar Fenerbahçe formasıyla bir karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.
TALISCA DA KADRODA YER ALDI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, Galatasaray maçına yetiştirildi.
Sakatlığı geçen tecrübeli futbolcu, müsabakanın yedekleri arasında yer aldı.
NENE DERBİYE YETİŞTİRİLDİ
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene de derbiye yetiştirildi.
Afrika Uluslar Kupası'nda Mali'nin formasını giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, özel uçakla getirilerek maç kadrosuna dahil edildi.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Archie Brown derbide forma giyemedi.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri de kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde kadrodaki isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan oyuncular da kafilede yer aldı.
TARAFTARLAR TRİBÜNDE
Fenerbahçeli taraftarlar, derbide takımlarını yalnız bırakmadı.
Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
DERBİDE TARTIŞMALI AN!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, tartışmalı bir pozisyonla başladı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, savunmadan topu çıkartmak isterken top Mario Lemina'dan döndü.
Daha sonra Duran'ın vuruşunda top kaleci Günay'dan dışarıya gitti.
Fenerbahçeli futbolcular, Lemina'nın pozisyonunda elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Halil Umut Meler, oyunun devam etmesini istedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazların ardından Fenerbahçeli futbolculara kart için itirazda bulundu.
Oyun, Fenerbahçe'nin köşe vuruşu ile başladı.
GALATASARAY TEHLİKESİ
Bu pozisyondan bir dakika sonra ise Galatasaray tehlikeli oldu. Sağdan topla birlikte ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın vuruşu etkisiz kaldı ve kaleci Ederson topu kontrol etti.
GALATASARAY ETKİLİ OLDU!
Galatasaray, karşılaşmanın 24. dakikasında etkili oldu. Soldan Leroy Sane'nin kullandığı serbest vuruşta Mauro Icardi'nin arka direkteki kafa vuruşu kaleci Ederson'dan döndü. Daha sonra Davinson Sanchez'in yakın mesafeden vuruşu dışarıya gitti.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
Fenerbahçe, karşılaşmanın 28. dakikasında Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
Bu dakikada ceza sahası dışından yerden bir şut çıkartan Matteo Guendouzi'nin vuruşu ağlara gitti. Fenerbahçe, bu golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi, yeni takımına golle başladı.
GALATASARAY'IN GOLÜ İPTAL OLDU
Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da Yunus Akgün'ün golü iptal edildi.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Guendouzi'nin kaleci Ederson'a pası kısa kaldı ve Yunus Akgün araya girmek istedi.
Ederson'un uzaklaştırmak istediği top Yunus'tan sekti ve onun önünde kaldı. Yunus, topu ağlara gönderdi.
Hakem Halil Umut Meler, topun Yunus'un eline çarptığını işaret etti ve golü iptal etti.
FENERBAHÇE DEVREDE ÖNDE
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 biten ilk yarının ardından oyuna müdahalede bulundu.
Galatasaray'da bu dakikada Gabriel Sara oyuna dahil oldu ve Davinson Sanchez kenara geldi. Bu değişiklik sonrası Mario Lemina stoperde görev yapmaya başladı.
FENERBAHÇE'DEN İKİNCİ GOL!
Fenerbahçe, karşılaşmanın 48. dakikasında Galatasaray karşısında ikinci golü buldu.
Bu dakikada soldan Marco Asensio'nun kullandığı kornerde Jayden Oosterwolde, ceza sahasında şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe, bu golle Galatasaray karşısında durumu 2-0'a getirdi.
GOLDEN SONRA KART
Jayden Oosterwolde, golünün ardından gol sevinci nedeniyle sarı kart gördü.
DOMENICO TEDESCO'DAN HAMLE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 69. dakikada iki oyuncu değişikliği yaptı. Sarı-lacivertlilerde bu dakikalarda Anthony Musaba ve Jhon Duran çıktı. Anderson Talisca ve Dorgeles Nene oyuna dahil oldu.
İLKAY GÜNDOĞAN OYUNDA
Galatasaray'da İlkay Gündoğan, 72. dakikada oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada oyundan çıkan futbolcu Lucas Torreira oldu.
FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ GOLE YAKLAŞTI
Fenerbahçe, karşılaşmanın 75. dakikasında arka arkaya etkili oldu. Topla birlikte ceza sahasına giren Anderson Talisca'nın vuruşu Günay'dan sekti. Bu top ağlara gitmek üzereyken Lemina topu uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda İsmail Yüksek ve Marco Asensio'nun vuruşları kaleci Günay'dan döndü.
FENERBAHÇE KAZANDI
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Galatasaray defansının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Duran'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Günay uzanarak topu kornere gönderdi.
6. dakikada Yunus Akgün'ün pasında sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.
24. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane, soldan kazanılan serbest atışta arka direğe ortaladı. Boş pozisyondaki Icardi'nin kafa vuruşunda Ederson'dan dönen topu yakın mesafeden Davinson Sanchez tamamladı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
28. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Asensio'nun soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Levent Mercan, pasını Guendouzi'ye aktardı. Fransız futbolcu, ceza yayı önünden yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın sağından filelere gönderdi.
44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı'dan seken meşin yuvarlak soldan atağa katılan Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Musaba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Asensio'nun çaprazdan sert şutunda, Torreira'ya çarpan top az farkla yandan kornere gitti.
48. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Asensio, ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Oosterwolde'nin kaleye sırtı dönük şekilde yaptığı vole vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.
59. dakikada orta sahada topla buluşan Torreira uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
75. dakikada Asensio'yla verkaç yaparak savunmanın arkasına sarkan Talisca kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, Günay'dan seken topu savunma uzaklaştırmayı başardı.
Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai (Dk. 87 Kazımcan Karataş), Sanchez (Dk. 46 Sara), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 87 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 72 İlkay Gündoğan), Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sane (Dk. 79 Ahmed Kutucu), Icardi
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Dk. 90 Yiğit Efe Demir), Skriniar, Oosterwolde (Dk. 82 Çağlar Söyüncü), Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Musaba (Dk. 69 Talisca), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Oğuz Aydın), Duran (Dk. 69 Nene)
Goller: Dk. 28 Guendouzi, Dk. 48 Oosterwolde (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 18 Sanchez, Dk. 33 Sallai, Dk. 41 Sane, Dk. 82 Icardi (Galatasaray), Dk. 23 Mert Müldür, Dk. 49 Oosterwolde, Dk. 79 Guendouzi (Fenerbahçe)
