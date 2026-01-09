Diyanet Vakfı 500 Bin TL Çeyiz Yardımı Başvurusu Yapılır?

Türkiye Diyanet Vakfı, aile kurumunu güçlendirmek ve gençlerin evlilik sürecindeki maddi yükünü hafifletmek amacıyla 500 bin TL tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapacağını duyurdu. 81 ilde geçerli olacak bu proje, özellikle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençleri hedefliyor.

"İki İnsan Bir Hayat" projesi, şartları sağlayan nişanlı çiftlere ev eşyası alımı ve temel düğün masrafları için sağlanan nakdi ve ayni bir yardım paketidir. Bu yardımın en dikkat çeken özelliği, devletin sunduğu evlilik kredisinden farklı olarak tamamen geri ödemesiz (hibe) olmasıdır.

Projeden faydalanmak isteyen adayların aşağıdaki kriterleri taşıması gerekmektedir:

Yaş Sınırı: 18-35 yaş aralığında olmak.

Medeni Durum: İlk evliliğini yapacak olmak ve nişanlı bulunmak.

Gelir Şartı: Çiftlerin toplam aylık gelirinin, iki asgari ücret toplamını geçmemesi.

Özel Durum: Yetim, öksüz veya sosyal yardıma muhtaç (ihtiyaç sahibi) kategorisinde yer almak.

İkamet: Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Nikah Şartı: Yardımı almaya hak kazananların nikahlarını 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren müftülüklerde kıydırması gerekmektedir.

Başvuru süreci tamamen dijital platform üzerinden yürütülecektir:

Tarih Aralığı: Başvurular 13 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında alınacaktır.

Kanal: Başvurular, Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitesi olan tdv.org üzerinden yapılacaktır.

Değerlendirme: Başvuruların ardından yapılacak inceleme sonrası sonuçlar 4 - 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında ilan edilecektir.

Desteği almaya hak kazanan çiftlerin, aile birliğinin temellerini sağlam atmak amacıyla düzenlenecek olan "Evlilik Okulu" seminerlerine katılımı zorunlu tutulacaktır. Bu eğitimlerde aile hukuku, iletişim ve sorun çözme yöntemleri gibi konularda bilgilendirme yapılacaktır.