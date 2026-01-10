10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
15:15
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-258'
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
16:00
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
16:00
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Fransa'dan Szymanski için transfer açıklaması

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Sebastian Szymanski ile ilgilendiği iddia edilen Rennes teknik direktörü Habib Beye, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılacağı ile ilgili iddialar gündeme gelen Sebastian Szymanski için resmi transfer açıklaması geldi.

Polonyalı futbolcuyla ilgilenen takımların arasında Ligue 1 takımı Rennes olduğu iddia edilmiş, Fransız ekibinin transfer için teklif yapabileceği iletilmişti.

Rennes Teknik Direktörü Habib Beye'den Sebaistan Szymanski'nin transferi hakkında açıklama geldi.


Habib Beye, Szymanski ile ilgilenip ilgilenmediklerine dair gelen soruya şu yanıtı verdi;

"Hayır, ben hiçbir şeyi doğrulamıyorum. Tüm profiller üzerinde sakin adımlarla ilerlemeliyiz. Kimlerle ilgilendiğimizi biliyoruz, ama yaratıcı orta saha konusunda acele etmeyeceğiz çünkü işin mantıklı olması gerekiyor. Kolektif anlamda bir üst seviyeye çıkmamızı sağlayacak oyuncuyu bulmamız lazım; eğer bulamazsak mevcut kadroyla devam edeceğiz. Her iki yönde de çok şey olabilir, gerekeni yapacağız."

Öte yandan L'Equipe'te yer alan haberde; Rennes'in Szymanski'yi kadrosuna katmak istediği fakat transfer için gereken şartların şu an için oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

Rennes'te forma giyen Glen Kamara'nın ayrılması halinde, Polonyalı futbolcu için hamle yapılabileceği de haberde yer aldı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 25 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
