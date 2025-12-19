Barcelona–Real Madrid biletleri 4000 Euro'ya kadar çıkıyor

Barcelona, gelecek yılın mayıs ayı başlarında Real Madrid ile oynayacağı kritik lig maçı için bilet satışlarına başladı.

La Liga'nın 35. haftasında oynanacak olan karşılaşma, şampiyonluk yarışında belirleyici olabilecek nitelikte. Bu maçın ardından sezonun sona ermesine yalnızca üç hafta kalacak olması, karşılaşmaya olan ilgiyi daha da artırıyor.

4000 EURO'YA BİLET

Şu aşamada kulüp, yalnızca VIP biletleri satışa sunmuş durumda. Ancak bu biletlerin fiyatı dikkat çekiyor. Her bir VIP biletin bedeli 4.000 euro olarak belirlendi.

Bu rakam, normal VIP bilet fiyatlarının yaklaşık dört katı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Oviedo maçında aynı kategorideki biletler 1.000 eurodan satılırken, birkaç gün sonra oynanacak Kopenhag karşılaşmasında fiyat 1.150 euro seviyesinde.

Satışa sunulan biletler, üst düzey bir deneyim vadediyor. VIP koltuklar, oyuncuların ve yedek kulübelerinin hemen yanında yer alıyor. Bunun yanı sıra bilet sahipleri, maç öncesi ve sonrası lüks premium catering hizmetinin sunulduğu stadyum içindeki VIP salona da erişim hakkı elde ediyor.

Öte yandan karşılaşmanın kesin tarihi ve saati henüz netleşmiş değil. Maçın cumartesi günü 9'unda mı yoksa pazar günü 10'unda mı oynanacağı belirsizliğini korurken, buna rağmen Barcelona kulübü VIP koltukların satışına başlamış durumda. Şimdilik yalnızca tanesi 4.000 euro olan bu özel biletler taraftarların beğenisine sunulmuş bulunuyor.