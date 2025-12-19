19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Barcelona–Real Madrid biletleri 4000 Euro'ya kadar çıkıyor

Mayıs ayında oynanacak ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek Barcelona–Real Madrid derbisi için VIP biletler satışa çıktı.

calendar 19 Aralık 2025 17:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona–Real Madrid biletleri 4000 Euro'ya kadar çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona, gelecek yılın mayıs ayı başlarında Real Madrid ile oynayacağı kritik lig maçı için bilet satışlarına başladı.
 
La Liga'nın 35. haftasında oynanacak olan karşılaşma, şampiyonluk yarışında belirleyici olabilecek nitelikte. Bu maçın ardından sezonun sona ermesine yalnızca üç hafta kalacak olması, karşılaşmaya olan ilgiyi daha da artırıyor.
 
4000 EURO'YA BİLET
 
Şu aşamada kulüp, yalnızca VIP biletleri satışa sunmuş durumda. Ancak bu biletlerin fiyatı dikkat çekiyor. Her bir VIP biletin bedeli 4.000 euro olarak belirlendi.
 
Bu rakam, normal VIP bilet fiyatlarının yaklaşık dört katı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Oviedo maçında aynı kategorideki biletler 1.000 eurodan satılırken, birkaç gün sonra oynanacak Kopenhag karşılaşmasında fiyat 1.150 euro seviyesinde.
 
Satışa sunulan biletler, üst düzey bir deneyim vadediyor. VIP koltuklar, oyuncuların ve yedek kulübelerinin hemen yanında yer alıyor. Bunun yanı sıra bilet sahipleri, maç öncesi ve sonrası lüks premium catering hizmetinin sunulduğu stadyum içindeki VIP salona da erişim hakkı elde ediyor.
 
Öte yandan karşılaşmanın kesin tarihi ve saati henüz netleşmiş değil. Maçın cumartesi günü 9'unda mı yoksa pazar günü 10'unda mı oynanacağı belirsizliğini korurken, buna rağmen Barcelona kulübü VIP koltukların satışına başlamış durumda. Şimdilik yalnızca tanesi 4.000 euro olan bu özel biletler taraftarların beğenisine sunulmuş bulunuyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.