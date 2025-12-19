Enzo Maresca: 'Manchester City'ye gitmiyorum'

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, hakkındaki Manchester City haberleriyle ilgili konuştu.



İtalyan teknik adam, "Bunlar spekülasyon. bunun için zamanım yok. Chelsea ile 20229 yılına kadar sözleşmem var. Odak noktam sadece bu kulüp ve burada olmaktan gurur duyuyorum." dedi.



Gelecek sezon da Chelsea'de olacağını söyleyen Maresca, "Gelecek sezon kesinlikle Chelsea'deyim. 2029 yılına kadar sözleşmem var." sözlerini sarf etti.



The Athletic, geride bıraktığımız günlerde, Guardiola'nın gelecek yıl ayrılması durumunda Maresca'nın da Manchester City'deki adaylardan biri olduğunu duyurmuştu.



