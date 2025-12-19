19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Enzo Maresca: "Manchester City'ye gitmiyorum"

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, hakkındaki Manchester City haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

calendar 19 Aralık 2025 15:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, hakkındaki Manchester City haberleriyle ilgili konuştu.

İtalyan teknik adam, "Bunlar spekülasyon. bunun için zamanım yok. Chelsea ile 20229 yılına kadar sözleşmem var. Odak noktam sadece bu kulüp ve burada olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Gelecek sezon da Chelsea'de olacağını söyleyen Maresca, "Gelecek sezon kesinlikle Chelsea'deyim. 2029 yılına kadar sözleşmem var." sözlerini sarf etti.

The Athletic, geride bıraktığımız günlerde, Guardiola'nın gelecek yıl ayrılması durumunda Maresca'nın da Manchester City'deki adaylardan biri olduğunu duyurmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
