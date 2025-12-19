19 Aralık
Santarelli'den Fenerbahçe açıklaması

Türkiye A Milli Kadın ve Imoco Conegliano voleybol takımlarının koçu olan Santarelli, Fenerbahçe'den teklif aldığı iddialarıyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe Medicana'dan teklif aldığında dair İtalya'dan iddialar ortaya atılan Türkiye A Milli Kadın ve Imoco Conegliano Başantrenörü Daniele Santarelli, Il Gazzettino Treviso'ya konuştu.

Santarelli, "Tüm haberler asılsız. Kimse beni aramadı, teklif bile almadım. Imoco takımının koçuyum ve çok mutluyum. Tek düşündüğüm Conegliano ve Türkiye milli takımı, yani iki işim." ifadelerini kullandı.

İddialar ile ilgili görüşü sorulan Santarelli, "Bunlar büyük yalanlar ve her zamanki gibi dedikodular çabuk yayılıyor. Böyle bir durumu gündeme getirmek, hiç gerek yokken ortamı gerginleştirmek anlamına gelir. Türkiye seyahatimi uzun zamandır planlamıştım. Kulüpler Dünya Kupası'nın sonucuna bakılmaksızın iki günümüz boş olduğu için, milli takım oyuncularını izlemeye, Türk federasyonu ile görüşmeye, antrenörlerle tanışmaya ve antrenman yapacağımız spor salonlarını görmeye gittim. Bazı şeyler çevrimiçi olarak yapılabilir, ama burada durum çok farklı: Diğer antrenörlerle üç saat süren toplantılarda bir araya geldim ve çeşitli konuları masaya yatırdık." ifadelerini kullandı.

Imoco ile sözleşmesi olduğunu hatırlatan İtalyan başantrenör "Evet, geçmişte teklifler aldım ama hiç tereddüt etmedim. Burada, Conegliano'da olağanüstü bir şey inşa ettik, bunu benim eserim olarak görüyorum, bu kulübün büyümesi için elimden geleni yaptığımı hissediyorum. Parayı hiç düşünmedim, benim için en iyisi olanı düşündüm, Conegliano'da kalmak." dedi.


FENERBAHÇE, ABBONDANZA İLE MASADA

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre ise Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Marcello Abbondanza'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler başladı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, sarı-lacivertli takımın başındaki üçüncü dönemini yaşayan İtalyan başantrenör ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması için görüşülüyor.

Abbondanza, Fenerbahçe'nin başında 1 CEV Kupası şampiyonluğu, 2 Sultanlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

