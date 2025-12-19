Santarelli'den Fenerbahçe açıklaması

FENERBAHÇE, ABBONDANZA İLE MASADA

Fenerbahçe Medicana'dan teklif aldığında dair İtalya'dan iddialar ortaya atılan Türkiye A Milli Kadın ve Imoco Conegliano Başantrenörü Daniele Santarelli, Il Gazzettino Treviso'ya konuştu.Santarelli, "" ifadelerini kullandı.İddialar ile ilgili görüşü sorulan Santarelli, "" ifadelerini kullandı.Imoco ile sözleşmesi olduğunu hatırlatan İtalyan başantrenör "." dedi.Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre ise Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Marcello Abbondanza'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler başladı.Kulüpten alınan bilgiye göre, sarı-lacivertli takımın başındaki üçüncü dönemini yaşayan İtalyan başantrenör ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması için görüşülüyor.Abbondanza, Fenerbahçe'nin başında 1 CEV Kupası şampiyonluğu, 2 Sultanlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.