Cristian Chivu'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, İtalya Süper Kupa yarı finalinde cuma günü oynanacak Bologna maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.



Chivu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun Bologna maçında forma giyebileceğini açıkladı.



Cristian Chivu, "Hakan Çalhanoğlu bugün (perşembe) antrenmanda yer aldı ve Bologna maçında oynayabilir. İlk 11'de mi olacak, sonradan mı oyuna dahil olacak buna karar vereceğiz." dedi.



Inter forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.



