Bodrum FK 10 dakikada yıkıldı

Ligde deplasman maçlarında istediği sonuçları alamayan Bodrum FK, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılarak kötü deplasman karnesini sürdürdü

calendar 19 Aralık 2025 13:48
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Bodrum FK 10 dakikada yıkıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

1'inci Lig'de bu sezon iç sahada topladığı puanları deplasmanda saçınca zirveden inen Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da dış sahada 10 dakika içinde kalesinde gördüğü 3 golle yıkıldı.

Ligde 5 maçtır deplasmanda kazanamayan Bodrum, Türkiye Kupası B Grubu'nda Süper Lig'deki rakibi Genlerbirliği önünde Başkent'te 2 farklı öne geçti. Maçta 59 ve 69'uncu dakikalar arasında 10 dakika içinde 3 gol yiyen yeşil-beyazlı ekip, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde 31 puanla dördüncü sıraya gerileyen Bodrum ekibi, 4 puan önünde 35 puanla liderliği devralan Amed Sportif'i 22 Aralık Pazartesi günü ağırlayacak.

Evinde bu sezon son 7 maçını üst üste kazanan, iç sahada bileği hiç bükülmeyen yeşil-beyazlılar zirvede rakibini yakalamaya çalışacak. Bodrum, bu sınavın ardından devreyi Sarıyer deplasmanıyla tamamlayacak.
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
