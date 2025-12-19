Bodrum FK 10 dakikada yıkıldı

1'inci Lig'de bu sezon iç sahada topladığı puanları deplasmanda saçınca zirveden inen Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da dış sahada 10 dakika içinde kalesinde gördüğü 3 golle yıkıldı.



Ligde 5 maçtır deplasmanda kazanamayan Bodrum, Türkiye Kupası B Grubu'nda Süper Lig'deki rakibi Genlerbirliği önünde Başkent'te 2 farklı öne geçti. Maçta 59 ve 69'uncu dakikalar arasında 10 dakika içinde 3 gol yiyen yeşil-beyazlı ekip, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Ligde 31 puanla dördüncü sıraya gerileyen Bodrum ekibi, 4 puan önünde 35 puanla liderliği devralan Amed Sportif'i 22 Aralık Pazartesi günü ağırlayacak.



Evinde bu sezon son 7 maçını üst üste kazanan, iç sahada bileği hiç bükülmeyen yeşil-beyazlılar zirvede rakibini yakalamaya çalışacak. Bodrum, bu sınavın ardından devreyi Sarıyer deplasmanıyla tamamlayacak.