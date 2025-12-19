19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Mersin Basketbol'da Can Sevim dönemi sona erdi

Ligde sadece 3 galibiyeti bulunan Mersinspor Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Can Sevim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

19 Aralık 2025 15:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Mersin Basketbol'da Can Sevim dönemi sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, başantrenör Can Sevim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sevim'e teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün başantrenörü Can Sevim, Mersin Spor Kulübündeki görevini tamamlamıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze kattığı değer, gösterdiği özveri ve takımımızın gelişimine sağladığı katkılar için kendisine çok teşekkür ederiz. Can Sevim, Mersinspor Kulübü için önemli bir döneme imza atmış, karakteri, çalışması ve teknik vizyonuyla her zaman özel bir yere sahip olacaktır. Kendisine emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz."


Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet alan Mersin ekibi, 14 puanla 13. sırada bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
