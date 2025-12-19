19 Aralık
Giannis: "Bucks ile geleceğe dair hiçbir şey konuşmadım"

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, kulüple uzun vadeli geleceği hakkında bir görüşme yaptığına dair çıkan son haberleri yalanladı.

Antetokounmpo, 3 Aralık'ta yaşadığı baldır sakatlığının ardından ilk kez perşembe günü basının karşısına çıkarken, The Athletic'ten Eric Nehm'in de aralarında bulunduğu gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Ben şahsen Bucks ile geleceğim hakkında herhangi bir konuşma yapmadım. Hâlâ tamamen odaklanmış durumdayım; takım arkadaşlarıma odaklıyım. En önemlisi ise tamamen sağlığıma kavuşmaya odaklanmış durumdayım."


Ancak Yunan yıldız, menajeri Alex Saratsis'in Milwaukee Bucks ya da başka takımlarla görüşmüş olabileceği ihtimalini tamamen dışlamadı.

"Eğer menajerim Bucks ile (geleceğim hakkında) konuşuyorsa, o kendi başına bir birey," diyen Antetokounmpo sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu konuda istediği her konuşmayı yapabilir. Günün sonunda ben menajerim için çalışmıyorum; menajerim benim için çalışıyor."

Antetokounmpo, menajerlerin lig genelinde farklı takımlar, genel menajerler ve yöneticilerle çok sayıda temas halinde olmasının olağan bir durum olduğuna da dikkat çekti:

"Onun Bucks ile, diğer temsil ettiği oyuncularla, başka takımlarla, ligdeki genel menajerler ve yöneticilerle konuşmaları olacaktır. Bu kontrol edebileceğiniz bir şey değil."

Antetokounmpo'nun Milwaukee'deki geleceği, offseason'dan bu yana belirsizliğini koruyor.

Ağustos ayında Bucks'ın, olası bir Antetokounmpo takası için New York Knicks ile temas kurduğu bildirilmişti, ancak taraflar arasında herhangi bir anlaşma sağlanamamıştı.

Haberlere göre, Antetokounmpo'nun Bucks'tan ayrılması durumunda tek tercih ettiği takım New York Knicks.

Yıldız oyuncu, kasım ayı sonunda Milwaukee'nin yedi maçlık mağlubiyet serisi yaşadığı dönemde de memnuniyetsizliğini dile getirmiş ve Bucks kadrosundaki hiçbir oyuncunun "kişisel bir ajandası" olmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Öte yandan Milwaukee Bucks'ın, Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer almasına ve yüzde 50 galibiyet oranının beş maç altında bulunmasına rağmen, takas döneminde "alıcı" konumunda olmayı planladığı bildiriliyor.

Antetokounmpo, baldır sakatlığı için öngörülen iki ila dört haftalık iyileşme sürecinin şu anda yarısına gelmiş durumda. Bu sezon 17 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 28,9 sayı, 10,1 ribaund ve 6,1 asist ortalamaları yakaladı.

Antetokounmpo'nun mevcut kontratında bir sezon daha bulunurken, 2027-28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu yer alıyor.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.