Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, kulüple uzun vadeli geleceği hakkında bir görüşme yaptığına dair çıkan son haberleri yalanladı.Antetokounmpo, 3 Aralık'ta yaşadığı baldır sakatlığının ardından ilk kez perşembe günü basının karşısına çıkarken, The Athletic'ten Eric Nehm'in de aralarında bulunduğu gazetecilere şu açıklamayı yaptı:Ancak Yunan yıldız, menajeri Alex Saratsis'in Milwaukee Bucks ya da başka takımlarla görüşmüş olabileceği ihtimalini tamamen dışlamadı.diyen Antetokounmpo sözlerini şöyle sürdürdü:Antetokounmpo, menajerlerin lig genelinde farklı takımlar, genel menajerler ve yöneticilerle çok sayıda temas halinde olmasının olağan bir durum olduğuna da dikkat çekti:Antetokounmpo'nun Milwaukee'deki geleceği, offseason'dan bu yana belirsizliğini koruyor.Ağustos ayında Bucks'ın, olası bir Antetokounmpo takası için New York Knicks ile temas kurduğu bildirilmişti, ancak taraflar arasında herhangi bir anlaşma sağlanamamıştı.Haberlere göre, Antetokounmpo'nun Bucks'tan ayrılması durumunda tek tercih ettiği takım New York Knicks.Yıldız oyuncu, kasım ayı sonunda Milwaukee'nin yedi maçlık mağlubiyet serisi yaşadığı dönemde de memnuniyetsizliğini dile getirmiş ve Bucks kadrosundaki hiçbir oyuncunun "kişisel bir ajandası" olmaması gerektiğini vurgulamıştı.Öte yandan Milwaukee Bucks'ın, Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer almasına ve yüzde 50 galibiyet oranının beş maç altında bulunmasına rağmen, takas döneminde "alıcı" konumunda olmayı planladığı bildiriliyor.Antetokounmpo, baldır sakatlığı için öngörülen iki ila dört haftalık iyileşme sürecinin şu anda yarısına gelmiş durumda. Bu sezon 17 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 28,9 sayı, 10,1 ribaund ve 6,1 asist ortalamaları yakaladı.Antetokounmpo'nun mevcut kontratında bir sezon daha bulunurken, 2027-28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu yer alıyor.