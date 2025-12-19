19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Eyüpspor'da Fenerbahçe öncesi 3 isim sınırda

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Eyüpspor'da 3 futbolcu bu maça kart sınırında çıkacak.

calendar 19 Aralık 2025 11:50
Eyüpspor'da Fenerbahçe öncesi 3 isim sınırda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi sonucunda 13 puan toplayan eflatun-sarılı ekip, 17. sırada yer alıyor.

- 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Eyüpspor'da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Yalçın Kayan, Denis Draguş ve Prince Ampem, Fenerbahçe ile oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde ligin 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında görev yapamayacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
