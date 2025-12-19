19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ya geri dönüyor!

Gaziantep FK, geçen hafta görevini bırakan teknik direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaştı. Kulüp başkanı Memik Yılmaz'dan açıklama geldi.

calendar 19 Aralık 2025 14:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK'daki teknik direktörlük görevinden geçen hafta ayrılan Burak Yılmaz, kulübe geri dönüyor.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Gaziantep FK'da son günlerde yaşanan gelişmeler, camiada derin bir endişeye yol açmıştı. Teknik direktörlük görevinden ayrıldığı açıklanan Burak Yılmaz'ın durumu belirsizliğini korurken, kulüpten beklenen haber geldi. Başkan Memik Yılmaz, yaşanan sürecin bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirterek tecrübeli teknik adamın görevinin başına döneceğini açıkladı.


"YANLIŞ ANLAŞILMA GİDERİLDİ"

Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada Burak Yılmaz ile aralarındaki iletişim kopukluğu nedeniyle kısa süreli bir kriz yaşandığını ifade etti. Durumu kendi sözleriyle şöyle aktardı:

"Burak hoca ile konuştum, yanlış anlaşılmalar giderildi. Sorun çözüldü. Birlikte oruç tuttuk, bayramı da birlikte geçireceğiz. Hoca sezon sonuna kadar bizimle."

"DOĞAL OLARAK MORALİ BOZULDU"

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın fiziksel ve duygusal olarak zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Başkan Memik Yılmaz, hocanın kulüpte yalnız kaldığını ve son maç sonuçlarının da moralini etkilediğini söyledi.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hoca kulüpte yatıp kalkıyor. Eşi ve çocukları burada değil, ta Celal Doğan zamanından kalma bir yerde gel de yaşa, o da insan nihayetinde.. Üstüne son maç skorları eklenince doğal olarak morali bozuldu. Birkaç gün uzaklaşıp kafasını dinledi. Yeniden görevinin başında olacak."

"TATLIYA BAĞLANDI"

Başkan Yılmaz, olayların büyümesinin ise kendi yokluğundan kaynaklandığını belirterek, "Ben burada olsaydım iş buraya kadar gelmezdi. Aile içinde yaşanan bir durumdu, tatlıya bağlandı" dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Spor kamuoyuna ve kırmızı-siyah taraftara seslenen Başkan Memik Yılmaz, Gaziantep FK'nın desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. Memik Yılmaz, "Bu şehirde herkes konuşuyor ama kimse bilet almıyor. Bir bilet 27 lira, iki ekmek parası. Takımın arkasında duralım." diyerek tribün desteğinin önemine dikkat çekti.

 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
