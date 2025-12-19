Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ya geri dönüyor!

Gaziantep FK'daki teknik direktörlük görevinden geçen hafta ayrılan Burak Yılmaz, kulübe geri dönüyor.Gaziantep FK'da son günlerde yaşanan gelişmeler, camiada derin bir endişeye yol açmıştı. Teknik direktörlük görevinden ayrıldığı açıklanan Burak Yılmaz'ın durumu belirsizliğini korurken, kulüpten beklenen haber geldi. Başkan Memik Yılmaz, yaşanan sürecin bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirterek tecrübeli teknik adamın görevinin başına döneceğini açıkladı.Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada Burak Yılmaz ile aralarındaki iletişim kopukluğu nedeniyle kısa süreli bir kriz yaşandığını ifade etti. Durumu kendi sözleriyle şöyle aktardı:Teknik direktör Burak Yılmaz'ın fiziksel ve duygusal olarak zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Başkan Memik Yılmaz, hocanın kulüpte yalnız kaldığını ve son maç sonuçlarının da moralini etkilediğini söyledi.Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Başkan Yılmaz, olayların büyümesinin ise kendi yokluğundan kaynaklandığını belirterek,dedi.Spor kamuoyuna ve kırmızı-siyah taraftara seslenen Başkan Memik Yılmaz, Gaziantep FK'nın desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. Memik Yılmaz,diyerek tribün desteğinin önemine dikkat çekti.