Denis Draguş'a Süper Lig'den 3 talip

Trabzonspor'un sezon başında Eyüpspor'a kiraladığı Romanyalı futbolcu Denis Draguş, ara transfer dönemi öncesinde yeniden Süper Lig kulüplerinin gündemine girdi.
Günebakış'ta yer alan habere göre, Draguş ile Gaziantep FK, Kocaelispor ve Kasımpaşa yakından ilgileniyor. Trabzonspor'da yaşanan kanat eksikliği ise Draguş'un dönüş ihtimalini artırıyor...
TALİP OLAN 3 SÜPER LİG KULÜBÜ
Romanyalı futbolcu Denis Draguş ile Gaziantep FK, Kocaelispor ve Kasımpaşa ilgileniyor. Ara transfer dönemi öncesinde temasların hız kazandığı öğrenidli. Bu kulüpler arasında öne çıkan takım ise Kocaelispor oldu. Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Selçuk İnan'ın, Draguş'u kadrosunda özellikle görmek istediği öğrenildi.
Gaziantep FK ise daha önce formasını giyen oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor. Gaziantep FK'nın ise daha önce formasını giyen ve Süper Lig'e damga vuran bir performans sergileyen Denis Draguş'u kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor. Kulübün oyuncuyu yakından tanıması sürecin önemli başlıklarından biri olarak değerlendiriliyor.
KARAR FATİH TEKKE'DE
Trabzonspor'da kanat bölgelerinde yaşanan sakatlıklar sonrası bu bölge için ihtiyaç oluştu. Bu süreçte Denis Draguş, takımı ve taraftarları tanıması, kulüp atmosferine hâkim olması nedeniyle adaptasyon sorunu yaşamayacak bir alternatif olabilir. Romanyalı futbolcunun da Trabzonspor'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Draguş'un, Fatih Tekke'nin yeniden şans vermesi halinde bordo-mavili formayla kendisini kanıtlamak istediği gelen bilgiler arasında yer aldı. Ara transfer dönemi yaklaşırken, Denis Draguş'un geleceğine ilişkin nihai kararın Trabzonspor'un teknik ve sportif planlaması doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.
