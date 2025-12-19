19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

İşte 17. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı. İşte haftanın hakemleri...

calendar 19 Aralık 2025 12:01 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2025 12:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

Cuma:


20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova

Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21 Aralık Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu

22 Aralık Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler






TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
