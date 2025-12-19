19 Aralık
Sergen Yalçın'dan Orkun ile özel görüşme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçı öncesi Orkun Kökçü ile birebir görüşme gerçekleştirdi.

calendar 19 Aralık 2025 09:30
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son haftasında cumartasi günü Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın kaptan Orkun Kökçü ile Gabriel Paulista'yı yanına çağırarak görüşme yaptı. 

SON HABERLER
Tümü
