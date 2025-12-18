18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
1-0DA
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-0
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
0-0DA
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
0-0DA
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
0-0DA
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
0-0DA
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
0-2DA
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
0-1DA
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
0-145'
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
0-0DA
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
1-0DA
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
0-0DA
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
0-0DA
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
2-145'
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
1-0DA
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
1-0DA
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
1-0DA
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
2-0DA
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
1-1DA

Günay Güvenç'ten Uğurcan Çakır açıklaması!

Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, RAMS Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu.

calendar 18 Aralık 2025 22:41
Haber: Sporx.com
Günay Güvenç'ten Uğurcan Çakır açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, açıklamalarda bulundu.

Yolun sonu kupa olsun diyen Güvenç, "Mutluyuz, galibiyetle başladığımız için. Başlangıçlar, 3 puanlar, kazanma alışkanlığı önemli. Evimizde oynadık. Zor bir rakibe karşı gerçekten teknik ve taktik olarak Nuri Şahin'in takımları üst düzey oluyor. Oynamayanlar oynadı. Bu yolun sonunu kupayla taçlandırmıştık. Yine aynı şekilde yapmak istiyoruz." dedi.

"UĞURCAN'I DESTEKLEYECEĞİM"

Uğurcan Çakır hakkında konuşan Güvenç, "Kurtarışlar her zaman güzeldir. Bizim meslek çok zor, hatayı kabul etmiyor. 1 hafta önce örneğini Monaco'da gördük. Vücut ısınmamış halde giriyorsun, performans vermek zorundasın. Bu da mazeret değil. Uğurcan buraya çok iyi adapte oldu, ona destek oluyoruz, buna ihtiyacı var. Her ne kadar da Trabzonspor'da yıllarca oynasa da buradaki dinamikler farklı. Uğurcan'ın işini kolaylaştırmak için varız. Çok da sevdiğim bir kardeşim. İyi ki aramızda...

Rekabette hocamızın kararı var. Uğurcan beni, ben Uğurcan'ı destekleyeceğim. En önemlisi Galatasaray. Hoca kime şans verirse o performans vermek zorunda. Hata oluyor, hata yapmayı en son isteyecek biziz. 2-3 maç peş peşe oynadım ve ritm buldum. Bir ara var. Hepimiz yorulduk. Bu ara bize iyi gelecek. Önümüzde kupalar var, hepsine talibiz." sözlerini sarf etti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.