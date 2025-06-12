Haber Tarihi: 12 Haziran 2025 13:11 -
Güncelleme Tarihi:
12 Haziran 2025 13:11
Sinem Kobal boşandı mı? Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal neden ayrıldı?
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, Türk magazin dünyasının en gözde ve merak edilen isimlerinden. Peki, Sinem Kobal boşandı mı? Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal neden ayrıldı?
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında dünya evine girdiğinde, bu birliktelik büyük ses getirmişti. Her ikisi de kariyerlerinde zirveye ulaşmış, başarılı oyuncular olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, magazin gündeminden hiç düşmedi. Romantik bir ilişkiyle başlayan ve evliliğe dönüşen bu aşk hikayesi, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, uyumları ve birbirlerine olan sevgileriyle her zaman takdir topladı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sinem Kobal boşandı mı?
Son dönemlerde sıkça sorulan " Sinem Kobal boşandı mı? " sorusuna net bir cevap vermek gerekirse: Hayır, Sinem Kobal boşanmadı. Kenan İmirzalıoğlu ile olan evliliği hala devam etmektedir. Çiftin ilişkilerinde herhangi bir problem veya ayrılık söz konusu değildir. Bu tür boşanma iddiaları, genellikle sosyal medyada yayılan asılsız söylentilerden ibarettir. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, evliliklerini gözlerden uzak ve mutlu bir şekilde sürdürmektedir. Kamuoyuna veya basına yansıyan herhangi bir boşanma kararı ya da ayrılık açıklaması bulunmamaktadır.
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