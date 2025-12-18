Fenerbahçe Opet'ten 8'de 8!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women İkinci Tur F Grubu ikinci maçında Casademont Zaragoza'ya konuk oldu.
Mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 95-64 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, Euroleague'deki namağlup serisini sürdürdü.
Fenerbahçe Opet, grupta sonraki maçta Fransız ekibi Basket Landes'i ağırlayacak.
