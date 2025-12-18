Beşiktaş'ta veda ihtimali: Mert Günok!

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni bir kaleci takviyesi gerçekleştirebilir.
Siyah-beyazlılar, ara transferde sol bek, stoper ve orta sahaya öncelik verirken kaleci transferi için de fırsatları değerlendirecek.
AYRILIK İHTİMALİ
Beşiktaş'ta yeni kaleci transferi ayrılığı da beraberinde getirebilir.
Sezona kalede Mert Günok ile başlayan Beşiktaş, 36 yaşındaki kaleciye taraftarlardan gelen tepkinin ardından kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet etmişti.
YOLLAR AYRILABİLİR
Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kaleci takviyesi durumunda Mert Günok ile yollarını ayırabilir.
36 yaşındaki Mert Günok'un, Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
