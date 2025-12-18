Gençlerbirliği: 'Kaybedilen Galatasaray maçı sonrası prim vermişler'

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Çakmak; Volkan Demirel, Metin Diyadin, Metehan Mimaroğlu, Erhan Erentürk, Oğulcan Ülgün ve eski yönetim hakkında konuştu.



"TAŞIN ALTIMIZA ELİMİZİ KOYDUK"



Arda Çakmak, "Gençlerbirliği'ne başkan olmak benim için önemli gurur ve onurdur. Dünya tarihinde bir ilk oldu. Mehmet Bey (Kaya) tek listeyle girilen seçimi kaybetti. O gün kongreye de gitmedim. Bir gün önce Mehmet Bey'e de başarılar diledim. Gençlerbirliği kayyuma kalmasın diye ben ve yönetimdeki tüm arkadaşlarımız taşın altına elimizi koyduk. Rahmetli Başkan İlhan Cavcav'ın yanında yirmi yıl yöneticilik yaptım. Rahmetli başkandan öğrendiğim en önemli şey mali disiplindi. Gençlerbirliği'nde eski yönetim son iki ay maaşları ödememişti. Göreve geldiğimizde 100 milyon TL'nin üzerinde bir ödeme yaptık. Kasım ayı maaşını ödeyecektim ancak ben kendi şirketimde de maaşları bir ay geriden takip eden birisiyim" dedi.

