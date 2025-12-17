Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Zeren Spor, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.
Bu sonuçla Zeren Spor ligde 9'uncu galibiyetini alırken, Kuzeyboru ise 9'uncu kez mağlup oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova
Zeren Spor: Malinov, Saliha Şahin, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Gatina, Beyza Arıcı (Özlem Güven, Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Aleksic, Kübra Akman, Eylül Karadaş)
Kuzeyboru: Lozo, Tietianiec, Gamze Kılıç, Ege Melisa Bükmen, Dicle Nur Babat, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Czyrnianska, Ece Hitayca, Nilsu Şen)
Setler: 25-19, 25-17, 22-25, 34-32
Süre: 125 Dakika (26, 28, 29, 42)
Zeren Spor, evinde hata yapmadı!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Zeren Spor, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Zeren Spor, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Sergen Yalçın, Belçikalı orta saha için ısrarcı!
-
9
Dortmund'da 'sevgili' krizi; veda kararı!
-
8
RESMİ: Transfer döneminde tarih değişti!
-
7
Inter'in yıldızı, Fenerbahçe Beko maçını izledi!
-
6
Raphinha'nın eşinden FIFA'ya yılın ilk 11'i tepkisi!
-
5
Konyaspor, Galatasaray'dan iki ismi istiyor!
-
4
Galatasaray'da savunmaya yeni aday Ümit Akdağ!
-
3
Mauro Icardi için Fenerbahçe yanıtı!
-
2
Alexander Sörloth, maç kadrosunda yok!
-
1
Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye teklif: Livakovic!
- 18:49 Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
- 18:22 Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde brandalar kaldırıldı
- 18:17 Paulo Dybala için Boca Juniors iddiası!
- 18:01 Timo Werner için MLS ihtimali!
- 17:44 Türk Hava Yolları, sahasında set vermeden galip
- 17:41 Zeren Spor, evinde hata yapmadı!
- 17:35 Fatih Karagümrük: "Bizim için test maçı oldu"
- 17:31 FIFA'dan Dünya Kupası için dev kasa: 727 milyon dolar
- 17:28 Antalyaspor'da Erol Bulut sonrası gündem: Volkan Demirel
- 17:18 Erzurumspor FK'dan sosyal medyadaki paylaşımlara tepki!
- 17:08 Antalyaspor'da Erol Bulut'a veda!
- 17:03 Fenerbahçe'de iki gençle profesyonel imza!
- 16:55 Fischer: "Samsunspor çok sistematik bir takım"
- 16:54 Serdal Adalı'dan yabancı VAR açıklaması!
- 16:53 Karagümrük - İstanbulspor maçı sessiz
- 16:34 Mehmet Altıparmak: "Iğdır maçı final niteliğinde"
- 16:28 Manchester City'den anlamlı hamle
- 16:00 Mauro Icardi için Fenerbahçe yanıtı!
- 15:45 Serdal Adalı'dan Ernest Muçi açıklaması!
- 15:35 RESMİ: Transfer döneminde tarih değişti!
- 15:34 Kenan Yıldız bilmecesi: İngiliz devleri devrede!
- 15:34 Mert Hakan Yandaş'ın avukatlarından açıklama
- 15:15 Beşiktaş gönüllülerinden depremzede öğrencilere forma
- 15:07 Altay yine Yusuf Şimşek'le seri yakaladı
- 15:05 Somaspor yeni evinde gülemedi
- 15:04 Aliağa FK'nın müthiş serisi bitti
- 15:02 Muğlaspor beraberlikle liderlikten oldu
- 15:02 Edin Dzeko'ya talip çıktı!
- 14:56 Redick, Lakers'ın bir sonraki takas hamlesine dair ipucu vermiş olabilir
- 14:55 Kerr, Lacob'ın sızdırılan e-postasıyla ilgili endişeli değil
- 14:52 Beşiktaş'a Brezilya'dan sol bek!
- 14:44 Dursun Özbek'ten Divan Kurulu'nda açıklama!
- 14:09 İsmail Çipe'nin acı günü
- 14:07 İspanya'da taraftar gruplarına operasyon!
- 14:00 Nihat Özdemir, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
- 13:46 Serdal Adalı'dan MHK ve Rafa Silva için açıklama!
- 13:35 Göztepe'ye yeni tesis müjdesi
- 13:14 Lewandowski için transfer görüşmesi
- 13:12 Konferans Ligi'nde lig etabı sonlanacak!
- 13:06 Hacıosmanoğlu, FIFA Genel Kurulu'na katıldı
- 13:04 Demirboğa, başladığı "pistte" bitirecek
- 13:03 Okulda rehberlik sahada kaptanlık yapıyor!
- 12:46 Alexander Sörloth, maç kadrosunda yok!
- 12:44 Anthony Davis, Pistons'ın radarında değil
- 12:42 Milwaukee Bucks, takas piyasasında "büyük av" peşinde
- 12:41 "CP3'nin ayrılığı, beklenti farkından kaynaklandı" iddiası
- 12:40 Silver'dan Terry Rozier soruşturması için Heat'e "rahatlama" sinyali
- 12:40 NBA, genişleme kararını 2026'da verecek: Las Vegas ve Seattle öne çıkıyor
- 12:27 İşte Süper Lig'de veda listesi
- 12:26 Inter'in yıldızı, Fenerbahçe Beko maçını izledi!
- 12:17 Triatlonda "okul" çalışmaları
- 12:11 Nilüfer Belediyespor, zirve yürüyüşünü sürdürüyor
- 12:06 Beşiktaş BOA, Sopron Basket'e konuk!
- 12:00 Emlak Konut bu hafta İspanya deplasmanında
- 11:52 Başakşehir'de Galatasaray öncesi iki eksik!
- 11:42 Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya izin yok!
- 11:28 Afrika Kupası'nda Süper Lig'den 21 futbolcu
- 11:24 Fenerbahçe Opet, İspanya deplasmanında
- 11:20 Samsunspor, Avrupa'da 18. kez sahne alıyor
- 11:16 Christ Oulai için Avrupa'dan dev talipler!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Paulo Dybala için Boca Juniors iddiası!
Timo Werner için MLS ihtimali!
Manchester City'den anlamlı hamle
Kenan Yıldız bilmecesi: İngiliz devleri devrede!
Lewandowski için transfer görüşmesi
Alexander Sörloth, maç kadrosunda yok!
Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde!
Raphinha'nın eşinden FIFA'ya yılın ilk 11'i tepkisi!
FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
FIFA Yılın En İyi Erkek Kalecisi Gianluigi Donnarumma oldu!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|16
|12
|3
|1
|36
|12
|39
|2
|Fenerbahçe
|16
|10
|6
|0
|36
|14
|36
|3
|Trabzonspor
|16
|10
|5
|1
|30
|16
|35
|4
|Göztepe
|16
|8
|5
|3
|19
|9
|29
|5
|Beşiktaş
|16
|7
|5
|4
|29
|22
|26
|6
|Samsunspor
|16
|6
|7
|3
|22
|18
|25
|7
|Gaziantep FK
|16
|6
|5
|5
|23
|25
|23
|8
|Başakşehir
|16
|5
|5
|6
|22
|17
|20
|9
|Kocaelispor
|16
|5
|5
|6
|13
|16
|20
|10
|Alanyaspor
|16
|3
|9
|4
|14
|14
|18
|11
|Rizespor
|16
|4
|6
|6
|20
|23
|18
|12
|Konyaspor
|16
|4
|4
|8
|20
|28
|16
|13
|Gençlerbirliği
|16
|4
|3
|9
|17
|21
|15
|14
|Kasımpaşa
|16
|3
|6
|7
|14
|21
|15
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|3
|9
|15
|29
|15
|16
|Kayserispor
|16
|2
|8
|6
|15
|32
|14
|17
|Eyüpspor
|16
|3
|4
|9
|10
|21
|13
|18
|Karagümrük
|16
|2
|3
|11
|14
|30
|9