Somaspor yeni evinde gülemedi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Somaspor, 2 hafta önce kavuştuğu yeni evi Soma Nazım Yavuz Stadı'nda henüz galibiyetle tanışamadı.Önceki hafta Menemen FK maçında açılışı yapılan yeni stadında rakibine 4-1 yenilen Somaspor, şampiyonluk adaylarından Bursaspor'a da 3-0 kaybederek taraftarına puan sevinci yaşatamadı. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 3 yılda yapılan modern statta maç hafta içi olmasına rağmen maraton tribünü dolduran konuk Bursaspor taraftarları Somaspor'a kendi evinde deplasmanı yaşattı.Hafta sonu deplasmanda ise 68 Aksaray Belediyespor'u 3-1 yenerek umutlanan Somaspor, Bursaspor yenilgisiyle 9 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı. Siyah-beyazlılar, pazar günü Kahramanmaraş İstiklal Spor'la dış sahada ilk devrenin son maçında karşılaşacak.