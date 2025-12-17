17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
15:00
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Fenerbahçe Beko, Milano deplasmanına gidiyor

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de perşembe günü EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.

calendar 17 Aralık 2025 11:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 17. haftasında perşembe günü İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Allianz Cloud'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 7. sırada yer alıyor.

Geride kalan 16 haftada 9 galibiyet ve 7 yenilgi alan İtalyan ekibi ise 10. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım, ligdeki son maçında sahasında Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 81-77 mağlup olarak 6 maç sonra ilk yenilgisini yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
