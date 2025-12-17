Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Eurocup play-off turu ikinci maçında 18 Aralık Perşembe günü İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
İstanbul temsilcisi, play-off turundaki ilk karşılaşmada rakibine 81-78 mağlup oldu.
Turu geçen takım, son 16 turunda GEAS Basket-BAXI Ferrol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
