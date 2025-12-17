17 Aralık
Muğlaspor beraberlikle liderlikten oldu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Karaman FK ile 0-0 berabere kalan Muğlaspor, Şanlıurfaspor'un galibiyeti sonrası liderliği devretti. Yeşil-beyazlılar, 37 puanlı Şanlıurfaspor'un 1 puan gerisine düşerken, iki ekip cumartesi günü zirve mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

calendar 17 Aralık 2025 15:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçını kazandıktan sonra hafta içi mesaisinde evinde Karaman FK ile karşı karşıya gelen Muğlaspor, rakibiyle golsüz berabere kalarak hafta sonunda aldığı liderliği devretti. Girdiği pozisyonları değerlendiremeyen yeşil-beyazlılar, en yakın takipçisi Şanlıurfaspor'un deplasmanda Kastamonuspor'u 4-2 yenmesiyle yeniden ikinci sıraya geriledi. Grupta zirveyi tekrar devralan Şanlıurfaspor'un 37, Muğlaspor'un 36 puanı bulunuyor.

İki takım cumartesi günü devrenin finali gibi randevuda karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Besim Durmuş, devre arasına 2 maç kaldığını hatırlatarak, "Hafta sonu Şanlıurfaspor deplasmanına çıkacağız. Şu an rakibimizin 1 puan gerisindeyiz. Bu maç zirve açısından kritik öneme sahip. Ardından evimizde Kastamonuspor'la oynayacağız ve devreye gireceğiz. Maç maç düşüneceğiz. Şanlıurfaspor maçına çok iyi hazırlanıp gereken skoru alacağız" dedi.

