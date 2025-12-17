17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
15:00
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
Racing Santander-Villarreal
21:00
SD Huesca-Osasuna
21:00
Albacete-Celta Vigo
21:00
Alaves-Sevilla
23:00
M.City-Brentford
22:30
Newcastle-Fulham
23:15

Alexander Sörloth, maç kadrosunda yok!

Atletico Madrid forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth, küçük rahatsızlığı ve sakatlığı nedeniyle kupadaki Atletico Baleares maçının kadrosunda yer almadı.

calendar 17 Aralık 2025 12:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, kupa maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Norveçli futbolcu, küçük rahatsızlığı ve sakatlığı nedeniyle kupadaki Atletico Baleares maçında forma giyemeyecek.

Atletico Madrid forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Sörloth, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
