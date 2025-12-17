Alexander Sörloth, maç kadrosunda yok!

Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, kupa maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Norveçli futbolcu, küçük rahatsızlığı ve sakatlığı nedeniyle kupadaki Atletico Baleares maçında forma giyemeyecek.
Atletico Madrid forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Sörloth, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Norveçli futbolcu, küçük rahatsızlığı ve sakatlığı nedeniyle kupadaki Atletico Baleares maçında forma giyemeyecek.
Atletico Madrid forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Sörloth, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.