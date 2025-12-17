16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
1-0
16 Aralık
Eibar-Elche
0-1
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
0-2
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
1-2
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
0-2
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
1-3
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
3-0

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na moral!

Fenerbahçe'de formsuz bir dönemden geçen Kerem Aktürkoğlu'nu takım arkadaşları teselli etti.

calendar 17 Aralık 2025 09:04
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun son dönemdeki etkisiz performansı ve Konyaspor maçında kaçırdığı pozisyon nedeniyle maç sonrasında büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Soyunma odasında takım arkadaşları ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla konuşarak oyuncuya moral verdikleri öğrenildi.

Bu sezon Sarı-Lacivertli formayı 17 maçta giyen milli oyuncu, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
