Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na moral!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun son dönemdeki etkisiz performansı ve Konyaspor maçında kaçırdığı pozisyon nedeniyle maç sonrasında büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.
Soyunma odasında takım arkadaşları ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla konuşarak oyuncuya moral verdikleri öğrenildi.
Bu sezon Sarı-Lacivertli formayı 17 maçta giyen milli oyuncu, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
