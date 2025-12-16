16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Ajax, eski Arsenal'li Tomiyasu'yu kadrosuna kattı

Ajax, son olarak Arsenal'de forma giyen ve bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Japon stoper Takehiro Tomiyasu'yu kadrosuna kattı.

calendar 16 Aralık 2025 17:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ajax, son olarak Arsenal forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Japon savunma oyuncusu Takehiro Tomiyasu ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Hollanda temsilcisi, 27 yaşındaki stoperle 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli yarım sezonluk sözleşme imzaladı.

5 Kasım 1998'de Japonya'nın Fukuoka kentinde dünyaya gelen Tomiyasu, 19 yaşında Avrupa'ya adım atarak Belçika ekibi Sint-Truidense V.V. ile profesyonel kariyerine başladı. Buradaki başarılı performansının ardından Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olan Japon savunmacı, 2021 yılında ise Arsenal'in yolunu tuttu. Tomiyasu'nun İngiliz ekibiyle son resmi maçı 5 Ekim 2024'te oynanırken, bu tarihten sonra yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı.


Ajax Futbol Direktörü Marijn Beuker, transferle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Takehiro, birçok üst düzey ligde kendini kanıtlamış, son derece deneyimli ve kaliteli bir savunma oyuncusu. Zeki, iki ayağını da kullanabilen bir defans. Son haftalarda scouting departmanı ve teknik ekiple birlikte birçok görüntüsünü izledik ve herkes oldukça heyecanlı. Sakatlık geçmişi bizim için önemli bir faktördü. Ancak Tomiyasu iyileşme sürecinde çok çalıştı, sağlık ekibimiz tarafından detaylı şekilde değerlendirildi. Çalışma izni tamamlanır tamamlanmaz takımla antrenmanlara katılabilecek."

Beuker ayrıca, Tomiyasu'nun maç kondisyonunu kısa sürede yakalayacağına inandıklarını belirterek, "Deneyimi sayesinde bunu hızlıca telafi edeceğini düşünüyoruz. Sözleşme şartları açısından da her iki taraf için uygun bir yapı oluşturduk. Kısa vadede genç ve yetenekli kadromuza denge katacak bir oyuncu kazandığımıza inanıyoruz" dedi.

