Ajax, eski Arsenal'li Tomiyasu'yu kadrosuna kattı

Ajax, son olarak Arsenal forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Japon savunma oyuncusu Takehiro Tomiyasu ile anlaşmaya vardığını açıkladı.Hollanda temsilcisi,5 Kasım 1998'de Japonya'nın Fukuoka kentinde dünyaya gelen Tomiyasu, 19 yaşında Avrupa'ya adım atarak Belçika ekibi Sint-Truidense V.V. ile profesyonel kariyerine başladı. Buradaki başarılı performansının ardından Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olan Japon savunmacı, 2021 yılında ise Arsenal'in yolunu tuttu. Tomiyasu'nun İngiliz ekibiyle son resmi maçı 5 Ekim 2024'te oynanırken, bu tarihten sonra yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı.Ajax Futbol Direktörü Marijn Beuker, transferle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Beuker ayrıca, Tomiyasu'nun maç kondisyonunu kısa sürede yakalayacağına inandıklarını belirterek,dedi.