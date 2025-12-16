16 Aralık
Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki serisi sona erdi

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 16. haftasında sahasında Panathinaikos'a 81-77 yenildi.

calendar 16 Aralık 2025 22:50
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki serisi sona erdi
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 16. haftasında sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 81-77 kaybetti.

Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko'nun 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 6. mağlubiyetini yaşadı.

Panathinaikos ise ligdeki 10. galibiyetini elde etti.

Euroleague'de gelecek hafta Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi Olimpia Milano ile 18 Aralık Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Panathinaikos, Hapoel Tel Aviv'i konuk edecek.

1. Çeyrek: 16-17
Devre: 37-41
3. Çeyrek: 57-50

DETAYLAR BİRAZDAN...

