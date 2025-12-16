16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
0-019'
16 Aralık
Eibar-Elche
0-019'
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Halkbank, evinde Spor Toto'yu set vermeden yendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

calendar 16 Aralık 2025 20:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halkbank, evinde Spor Toto'yu set vermeden yendi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Ligde bu sezon Halkbank 9'uncu galibiyetini elde ederken, Spor Toto 5'inci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Yasin İlhan

Halkbank: Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sokolov, Leal (Volkan Döne, Sotola, Ömercan Burak Karahan)

Spor Toto: Emin Gök, Muhammed Kaya, Camejo, Mustafa Koç, Jaime, İzzet Ünver (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Melih Sıratca, Orçun Ergün, Kaan Bülbül)

Setler: 25-20, 25-21, 25-21

Süre: 83 dakika

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
