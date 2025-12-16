Halkbank, evinde Spor Toto'yu set vermeden yendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Ligde bu sezon Halkbank 9'uncu galibiyetini elde ederken, Spor Toto 5'inci mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Yasin İlhan
Halkbank: Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sokolov, Leal (Volkan Döne, Sotola, Ömercan Burak Karahan)
Spor Toto: Emin Gök, Muhammed Kaya, Camejo, Mustafa Koç, Jaime, İzzet Ünver (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Melih Sıratca, Orçun Ergün, Kaan Bülbül)
Setler: 25-20, 25-21, 25-21
Süre: 83 dakika
