Miami Heat forması giyen Nikola Jovic, bu sezon takım içindeki rolü ve süreleri konusunda yaşanan ani ve tutarsız değişimlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.Sırp forvet, Miami Herald'dan Anthony Chiang ile yaptığı röportajda hayal kırıklığını açıkça ifade ederken, buna rağmen pozitif kalmaya çalıştığını vurguladı.diyen Jovic, sözlerine şöyle devam etti:Genç oyuncu, aldığı sürelerin düzensizliğinden duyduğu üzüntüyü gizlemedi:Bu sezon 7.6 sayı ve yüzde 39 saha içi isabeti yakalayan Jovic, geçen sezonki 10.7 sayı ve yüzde 45.6'lık performansının oldukça gerisinde kaldı.8 Kasım'da Portland Trail Blazers'a karşı kariyer rekoru olan 29 sayıyı attıktan sonra, Jovic'in rolü ve üretimi belirgin şekilde düştü. Birden fazla DNP (oynamadı) yaşayan genç forvet, geçtiğimiz hafta Sacramento Kings'e karşı oynadığı ve 12 sayı attığı maçtan bu yana sahaya çıkmadı.2025-26 sezonu, Jovic'in NBA'deki dördüncü yılı olurken, oyuncu geçtiğimiz ekim ayında 4 yıl, 62.4 milyon dolarlık kontrat uzatmasına imza atmıştı.Toronto Raptors ile oynanacak maç öncesinde konuşan Miami Heat Başantrenörü Erik Spoelstra, Jovic'in süre alabilmesi için kendisini sahada göstermesi gerektiğini vurguladı:diyen Spoelstra, sözlerini şöyle sürdürdü: