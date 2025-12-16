16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Jovic: "Miami'de dakikalarımın bu şekilde dağılması çok üzücü"

Miami Heat forması giyen Nikola Jovic, bu sezon takım içindeki rolü ve süreleri konusunda yaşanan ani ve tutarsız değişimlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

16 Aralık 2025 14:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com






Sırp forvet, Miami Herald'dan Anthony Chiang ile yaptığı röportajda hayal kırıklığını açıkça ifade ederken, buna rağmen pozitif kalmaya çalıştığını vurguladı.

"Geçen sezon ilk beşte başlıyordum, sonra bir anda hiç oynamaz hale geldim. Bu sezon da aynı şey yaşanıyor," diyen Jovic, sözlerine şöyle devam etti:
"İlk maça ilk beşte başladım, sonraki maçta ise dokuzuncu oyuncu gibi benchten geldim."


Genç oyuncu, aldığı sürelerin düzensizliğinden duyduğu üzüntüyü gizlemedi:

"Dakikalarımın bu şekilde dağılması gerçekten çok üzücü. Akıllarında ne var anlamaya çalışmıyorum çünkü bunun onlar için de zor olduğunu biliyorum. Sadece pozitif kalmaya ve bu takıma yardımcı olmaya çalışıyorum."

Bu sezon 7.6 sayı ve yüzde 39 saha içi isabeti yakalayan Jovic, geçen sezonki 10.7 sayı ve yüzde 45.6'lık performansının oldukça gerisinde kaldı.

8 Kasım'da Portland Trail Blazers'a karşı kariyer rekoru olan 29 sayıyı attıktan sonra, Jovic'in rolü ve üretimi belirgin şekilde düştü. Birden fazla DNP (oynamadı) yaşayan genç forvet, geçtiğimiz hafta Sacramento Kings'e karşı oynadığı ve 12 sayı attığı maçtan bu yana sahaya çıkmadı.

2025-26 sezonu, Jovic'in NBA'deki dördüncü yılı olurken, oyuncu geçtiğimiz ekim ayında 4 yıl, 62.4 milyon dolarlık kontrat uzatmasına imza atmıştı.

Toronto Raptors ile oynanacak maç öncesinde konuşan Miami Heat Başantrenörü Erik Spoelstra, Jovic'in süre alabilmesi için kendisini sahada göstermesi gerektiğini vurguladı:

"Son üç haftada iyiydi. Kontrol edebileceği şeylere, yani çalışmasına, yaklaşımına ve her günkü tutarlılığına daha fazla odaklandı," diyen Spoelstra, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her oyuncu bir noktada fırsatını yakalar. O an geldiğinde de bunu en iyi şekilde değerlendirmek gerekir. Ben oyuncularımın beni karar vermeye zorlamasını istiyorum."

"Jovic'ten beklentim de bu. Oyunu, onu daha fazla oynatmak zorunda bırakacak noktaya gelsin."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
