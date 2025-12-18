Bouchouari: 'Uğruna savaş verebileceğimiz hedefler var'

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahalarında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"UĞRUNA SAVAŞ VEREBİLECEĞİMİZ HEDEFLERİMİZ VAR"



Alınan yenilgiyi değerlendiren Bouchouari, kupada hedeflerinin olduğunu ancak sezonun uzunluğuna dikkat çekti. Bordo-mavili futbolcu, "Bizim adımıza acı bir kayıp oldu. Çünkü kupada ilerlemek istiyoruz ama sezon uzun ve bu maçtan çıkarabileceğimiz dersler var. Ancak uğruna savaş verebileceğimiz çok hedefimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın kendisi açısından da özel bir anlam taşıdığını belirten Bouchouari, uzun bir aranın ardından sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Orta saha oyuncusu,şeklinde konuştu.