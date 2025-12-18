17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
1-081'

Bouchouari: "Uğruna savaş verebileceğimiz hedefler var"

Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari, Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

calendar 18 Aralık 2025 00:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bouchouari: 'Uğruna savaş verebileceğimiz hedefler var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahalarında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"UĞRUNA SAVAŞ VEREBİLECEĞİMİZ HEDEFLERİMİZ VAR"

Alınan yenilgiyi değerlendiren Bouchouari, kupada hedeflerinin olduğunu ancak sezonun uzunluğuna dikkat çekti. Bordo-mavili futbolcu, "Bizim adımıza acı bir kayıp oldu. Çünkü kupada ilerlemek istiyoruz ama sezon uzun ve bu maçtan çıkarabileceğimiz dersler var. Ancak uğruna savaş verebileceğimiz çok hedefimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı.



"90 DAKİKA SAHADA KALMAK BENİM AÇIMDAN ÖNEMLİYDİ"

Karşılaşmanın kendisi açısından da özel bir anlam taşıdığını belirten Bouchouari, uzun bir aranın ardından sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Orta saha oyuncusu, "En son maçımı nisan ayında oynamıştım. Bugün 90 dakika sahada kalmak benim adıma çok önemliydi. 7-8 ay sonra yeniden ilk 11'de forma giyebilmek mutluluk verici bir durum" şeklinde konuştu.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.