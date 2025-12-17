17 Aralık
FIFA Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG!

2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Brezilya temsilcisi Flamengo'yu 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

calendar 17 Aralık 2025 22:56 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2025 23:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
FIFA Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile Brezilya temsilcisi Flamengo karşılaştı.

Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan maçta gol perdesini 38. dakikada Kvicha Kvaratshelia ile PSG açtı.

İlk yarı 1-0 Fransız ekibinin üstünlüğüyle tamamlanırken 62. dakikada Jorginho, penaltıdan Brezilya ekibi adına skoru eşitledi.


Normal sürenin kalan bölümünde eşitlik bozulmayınca uzatmalara geçildi.

120 dakika sonunda da taraflar aradığı golü bulamadı ve kazananı penaltılar belirledi.

Seri penaltı atışları sonucunda rakibine 2-1 üstünlük kuran PSG kupanın sahibi oldu. 

MAÇTAN DAKİKALAR

38. dakikada PSG öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Doue'nin, arka direğe doğru yerden pasında kaleci Rossi'nin uzanarak topa yaptığı hamle yeterli olmadı. Arka direkte müsait pozisyondaki Kvaratskhelia meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0

59. dakikada Flamengo penaltı kazandı. Merkezden gelişen atakta Arrascaeta, Zaire Emery'nin müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Ancak hakem oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen inceleme uyarısının ardından pozisyonu monitörden izleyen ABD'li hakem Ismail Elfath faul gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikadaki penaltıda topun başına geçen Jorginho sağ köşeye yerden vuruşunda kaleci ve topu ayrı köşelere yolladı: 1-1

Normal sürede ve uzatmalarda başka gol olmayınca karşılaşmada penaltı bölümüne geçildi.

Penaltılarda Cruz'un golüne karşı Vitinha ve Mendes ile golü bulan PSG, rakibine 2-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

SAFONOV DEVLEŞTİ: 4 PENALTI KURTARDI

PSG'nin Rus kalecisi Matvei Safonov, seri penaltı atışlarında kalesinde adeta devleşti. Genç file bekçisi, Flamengo'nun 4 penaltısında gole izin vermedi.

PSG, KUPALARA DOYMUYOR

Böylece PSG, 2025 yılını UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktaladı. Fransa ekibi ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da final oynama başarısını gösterdi.

Öte yandan Ahmad bin Ali Stadı'ndaki mücadeleyi 42 bin 150 kişinin izlediği açıklandı.

