17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-045'
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Edin Dzeko'ya talip çıktı!

Genoa, Fiorentina forması giyen ve devre arasında ayrılık ihtimali bulunan Edin Dzeko ile ilgileniyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko, yeni takımında oldukça sıkıntılı bir süreçten geliyor.

LİGİN DİBİNDELER

Edin Dzeko'nun formasını giydiği Fiorentina galibiyet alamamasının ardından ligin dibine demir attı.

17 MAÇTA İKİ GOL

Dzeko da Fiorentina formasıyla 17 maçta yalnızca iki kez ağları havalandırdı.


39 yaşındaki futbolcunun bu performansının ardından ayrılık haberleri gündeme geldi.

GENOA DEVREYE GİRDİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Genoa, devre arası transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılma ihtimali olan Dzeko ile ilgileniyor. Genoa, 39 yaşındaki golcü futbolcunun durumu hakkında bilgi istedi.

FIORENTINA İLE SÖZLEŞMESİ

İtalyan basınında yer alan haberde, Genoa Teknik Direktörü Daniele De Rossi'nin, Roma döneminden Edin Dzeko ile iyi bir ilişkisi olduğunu belirtildi.

Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin ardından Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
