17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
15:00
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Christ Oulai için Avrupa'dan dev talipler!

Manchester United, Manchester City ve Bayern Münih, Trabzonspor'dan Christ Oulai ile ilgileniyor.

calendar 17 Aralık 2025 11:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un 19 yaşındaki yeteneği için şimdiden büyük bir transfer yarışı var.

Fildişi Sahili Milli Takımı'na da çağrılan Christ Inao Oulai için Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Bayern Münih'in adı geçiyor.

Teamtalk'ın haberinde, "Kaynaklar, Manchester City ile yaşanan transfer savaşının detaylarını iyice ortaya koyarken, Manchester United'ın yeni Yaya Toure'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını bildiriyor" ifadeleri yer aldı.


Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in genç oyuncuyu uzun vadeli bir yatırım planı olarak değerlendirdiği de vurgulandı

TRABZONSPOR 40 MİLYON İSTİYOR

Avrupa basınında geniş yer bulan haberin detaylarında şu bilgilere yer verildi:

"Kırmızı Şeytanlar, oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti. Amorim, onun atletik yapısını, oyun görüşünü ve sahadaki enerjisini beğeniyor, kendi sistemine de uygun buluyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Casemiro'nun boşluğunu doldurmak için doğru aday olarak görülüyor. Piyasa değeri 9 milyon euro olan, sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden oyuncu için Trabzonspor 40 milyon euro talep ediyor. Manchester City de transfer yarışında hâlâ en ön sıralarda. Oulai'nin, Rodri'nin gelecekteki partneri ya da halefi olabileceği belirtiliyor. Bayern Münih ve Chelsea de transferde aktif rol oynuyor."

