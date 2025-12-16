FIFA Yılın En İyi Erkek Kalecisi Gianluigi Donnarumma oldu!

Sezon başında Fransız devi Paris Saint Germain'den Premier Lig ekibi Manchester City'ye transfer olan Gigio Donnarumma, FIFA tarafından verilen '2025 Yılının En İyi Kalecisi' ödülünü kazandı.
Donnarumma, 2017'de Gianluigi Buffon'dan sonra ödülü kazanan ilk İtalyan kaleci oldu.
Manchster City Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gianluigi Donnarumma, 2025 FIFA Erkekler En İyi Kalecisi seçildi. Tebrikler" denildi.
🏅Gianluigi Donnarumma, FIFA The Best Yılın Kalecisi ödülünün sahibi oldu. pic.twitter.com/VDqYyZTQLe
